БпЛА могли атакувати один із найбільших морських торговельних портів Росії Усть-Луга, – ЗМІ

Вночі та вранці 4 січня Росія знову була під атакою БпЛА. Унаслідок цього обстрілу міг постраждати найбільший російський морський торговельний порт Усть-Луга.

Місцева влада заявила, що ця атака для Ленінградської області стала рекордною за кількістю знищених безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Усть-Луга відчув на собі атаку БпЛА уже вдруге

Над Ленінградщиною у суботу знищили аж чотири БпЛА.

"Ніч та ранок 4 січня стали рекордними за кількістю знищених БПЛА. Над територією Ленобласті знищено 4 літальні апарати, у тому числі із застосуванням засобів РЕБ та стрілецької зброї", – заявив губернатор.

Згодом стало відомо, що під прицілом був порт Усть-Луга. Більшість дронів збили над його територією, а саме над нафтовим терміналом ТОВ "Новатранс".

У росЗМІ пишуть, що пошкоджено вікна в одній із будівель на території порту. Хоча влада традиційно прозвітувала, що ані пошкоджень, ані постраждалих немає.

Довідково. Морський торговельний порт Усть-Луга працює з грудня 2001 року. Тоді там відрився вугільний термінал. На початку 2020–их років став другим за величиною в Росії після порту у Новоросійську.

Цікаво, що це уже друге влучання на території Усть-Лугу. Перше було 21 січня 2024 року.

"Фіксуємо, що за рік ППО там так і не з'явилося", – зауважив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Момент влучання по порту Усть-Луга: дивіться відео