Є 2 можливі чинники, – військовий вказав на цікаву деталь у російських атаках БпЛА

В ЗМІ з'явилась інформація, що ЗСУ збили в повітряному просторі України безпілотник іранського виробництва. Це сталося вже після активної фази ірано-ізраїльського загострення.

Про це в етері 24 Каналу зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, висловивши думку про що це може свідчити.

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ВПК Росії не покриває її планів

Днями в Україні, як повідомило агентство Associated Pres, збили російський БпЛА з іранською технологією, який був удосконалений. Він стійкіший до глушіння та має покращену камеру. Цей дрон був білого кольору, хоча більшість російських безпілотників – чорного.

"Є 2 можливі чинники цього. Якщо іранський БпЛА був запущений росіянами, то це свідчить про те, що або Росія неспроможна масштабувати й тримати на такому рівні кількість ударів безпілотниками і починає витягати зі складів іранські; або Росія не може підтримувати завдяки своєму ресурсу масштабність ударів по Україні, тому змушує Іран, не дивлячись на його стан, виконувати контракти й постачати БпЛА", – озвучив Тимочко.

Якщо таке постачання дійсно відбувається, це, на його думку, означає, що ВПК Росії не задовольняє її теоретичних планів щодо атак. Як довго це триватиме, зі слів Тимочка, сказати складно, це залежатиме від низки деталей. Зокрема, від того, чи матиме Росія можливість отримувати комплектуючі.

"Росія змушена розбудовувати військово-промислові об'єкти, які могли б виготовляти БпЛА, на поверхні землі. Росіяни не можуть сховати їх під землею, немає для цього потужностей. А наземні стають вразливими до атак", – пояснив Тимочко.

Чому в Росії відтік кадрів на заводах ВПК

Росія не від гарного становища планує набирати на заводи ВПК робітників з Африки, КНДР. В країні-агресорці триває відтік робочої сили, росіяни не хочуть бути в зоні ураження. Беручи до уваги специфіку роботи на таких підприємствах, Росія має потребу не просто в робочій силі, а у фахових працівниках.

Як розповів Тимочко, в Росії навіть розглядалося питання про те, аби працівникам цих підприємств надавати статус військових і звання, аби вони не могли звільнятися, були під контролем, обмежити їх права.

Ця ідея не знайшла абсолютної підтримки, мабуть, і серед російських олігархів, які на цьому заробляють. Більшість ВПК Росії перебуває у приватних руках,

– припустив Тимочко.

Тому сьогодні Росія в пошуку мігрантів, але це теж не простий процес, адже вони не зможуть одразу стати до роботи. Доведеться розв'язати проблему мовного бар'єра, провести відповідне навчання для них.