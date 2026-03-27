Під атакою дронів знову була Ленінградська область: горіли порти Усть-Луги і Приморська
- Нафтоналивні порти Усть-Луги і Приморська у Ленінградській області Росії зазнали чергової атаки дронів вночі 27 березня.
- Це вже не перший випадок атак на ці порти за тиждень, і такі удари безпосередньо підривають нафтоекспортні доходи Росії.
OSINT-канал "КіберБорошно" здійснив геолокацію кадрів та підтвердив успішні удари по обох портах. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Нова атака БпЛА на Ленінградську область 27 березня: що відомо?
Увечері 26 та вночі 27 березня відбулося повторне ураження нафтоналивних портів Усть-Луги та Приморська у Ленінградській області Росії. Місцеві у соціальних мережах писали про вибухи у районах портів, а також про заграву, помітну навіть зі значної відстані.
Гучно було у Виборзькому, Кіровському та Колпинському районах. Влада звідувала про кілька десятків збитих повітряних цілей. Аеропорт Пулково, звісно, заривали на години. У мережі вже з'явилися численні відеопідтвердження успішної атаки.
Додамо, що пропускна здатність Усть-Луги становить близько 700 тисяч барелів нафти на добу. А Приморськ є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи потужністю до 75 мільйонів тонн нафти на рік. Систематичні удари по цих об'єктах безпосередньо підривають нафтоекспортні доходи Росії.
Цікаво, що нещодавно співзасновник та головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю 24 Каналу розповідав ще й про українську балістику, яка невдовзі зможе діставати до Москви та Санкт-Петербурга.
Що передувало цій атаці?
У ніч на 23 березня вже був потужний повітряний удар по Приморську у Ленінградській області. Безпілотники пошкодили паливну місткість на терміналі, резервуарний парк і нафтоналивні стендери.
Порт Усть-Луги побував під атакою у ніч на 25 березня. Тоді наші далекобійні дрони подолали понад 900 кілометрів і завдали удару по нафтовому терміналу. Пожежу бачили навіть з Фінляндії.
Обидва порти, Усть-Луга та Приморськ, зупиняли відвантаження нафти, що у Reuters назвали "одним із найбільших ударів по російській нафтовій інфраструктурі за чотири роки війни".