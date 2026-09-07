Атака БпЛА на Росію: уражено один із найбільших НПЗ у Пермі, у Таганрозі палає авіабаза

У ніч на 7 вересня дрони атакували низку об'єктів у різних регіонах Росії. Росіяни скаржилися на вибухи у Пермі, Ростовській області та Чуваській республіці.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Які наслідки атаки на Росію

У Пермі, ймовірно, уже вкотре був атакований НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез". У районі підприємства помітили стовп чорного диму.

Цей НПЗ є одним із найбільших у Росії. Підприємство здатне переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти на рік. Серед його продукції – високоякісний бензин, дизельне паливо, авіаційний гас і мастила.

Також російські РЕБи спрямували дрон просто в одну з багатоповерхівок Пермі.

Крім того, система NASA FIRMS зафіксувала пожежу на авіабазі в Таганрозі, що в Ростовській області.

Губернатор Юрій Слюсар заявив, що вночі над регіоном начебто знищили приблизно 25 БпЛА. За його словами, "певео" працювала в Новошахтинську, а також в Азовському, Чертковському, Шолоховському, Міллеровському, Верхньодонському, Кашарському та Усть-Донецькому районах.

А у Чуваській республіці вночі під час атаки було пошкоджено вежу стільникового зв'язку. За словами влади, над регіоном нібито "збили" 2 безпілотники. Інформації про жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що напередодні дрони атакували Рязань. Під ударом міг опинитися НПЗ. Його проєктна потужність становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Це один із головних нафтопереробних заводів у центральній частині Росії.