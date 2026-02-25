Понад 100 ударних БпЛА летіло на Україну цієї ночі: українські захисники знищили більшість

Російські війська в ніч на 25 лютого завдали чергового удару по мирних українских містах ударними безпілотниками. Сили оборони успішно збили більшість.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Скільки ворохих цілей збила українська ППО цієї ночі?

В ніч на 25 лютого російська армія продовжила тероризувати українські міста ударними безпілотниками різних типів, зокрема "Шахедами", "Гербера" та "Італмас".

Загалом над Україною зафіксували 115 ударних дронів – вони рухались із російського Брянська, Курська та тимчасово окупованої території Донецької області.

Захищали українське небо авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 7:30 оборонцям вдалось збити чи подавити 95 ворожих повітряних цілей. Однак 11 локацій на території України постраждали від 18 ударних безпілотників ворога.

У ПС зауважили, що повітряна атака на Україну триває досі.

Атака на Україну 25 лютого / Інфографіка Повітярних сил

Які області були під загрозою удару БпЛА цієї ночі?