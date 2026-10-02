На Київщині горять склади після російської атаки

На Київщині 2 жовтня знову горять складські приміщення. Сталося це унаслідок російської атаки.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Що відомо про пожежу на складах

Унаслідок атаки пошкоджено склади у Бучанському районі.

На місці події вже працюють оперативні служби, інформація про загиблих чи потерпілих наразі не надходила.

Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідовують осередки вогню в посиленому режимі. Екстрені бригади продовжують обстеження території для з'ясування всіх обставин події та уточнення матеріальних збитків.

Також є наслідки й у Гостомелі. За даними Тимура Ткаченка, Росія поранила двох жителів. Серед них – 8-річна дитина. Дівчинка отримала осколкове поранення нижньої кінцівки.

А 66-річний чоловік отримав опіки тіла, а також закриту травму живота.

"Рятувальники продовжують гасіння пожежі на складських та виробничих приміщеннях. Бережіть себе та близьких", – додав начальник ОВА.

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Нагадаємо, що увечері росіяни вкотре атакували й Південний міст у Києві. У мережі одразу з'явилися кадри, на яких видно хмари диму, що здіймаються над конструкцією.

Влада також повідомила, що у Києві змінили режим руху мостами. Конкретно Південний після кількох атак повністю закритий для руху автотранспорту та метро і під час тривог, і за їх відсутності.