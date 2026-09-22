Вибухи чули на Буковині: туди залетів російський реактивний БпЛА

Нічний спокій Чернівецької області опинився під загрозою через чергову спробу ворога завдати удару з повітря. Завдяки оперативній та злагодженій роботі захисників масштабної небезпеки вдалося уникнути.

Про це повідомляє Чернівецька ОВА. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Що відомо про нічну атаку ворона на Чернівецьку область?

У ніч з 21 на 22 вересня 2026 року, як інформували Повітряні сили, реактивний БпЛА рухався з Вінницької області до Чернівецької західним курсом. На Буковині, як і у багатьох регіонах водночас, тривала повітряна тривога з "жовтою" позначкою.

Сили Протиповітряної оборони успішно ліквідували цей російський безпілотник над територією Чернівецької області. За словами начальника Чернівецької обласної військової адміністрації Руслана Осипенка, ворожий об'єкт порушив повітряний простір регіону, проте був вчасно виявлений та знищений. На місці падіння його уламків одразу розпочали роботу всі профільні служби.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Чому ворог хоче дістати дронами Буковину?

Головною мішенню російських військових у регіоні Чернівецької області, схоже, є Дністровський енерговузол, до складу якого входять Дністровська ГЕС-1 та Дністровська ГАЕС. Цей інфраструктурний комплекс відіграє критичну роль у балансуванні всієї об'єднаної енергосистеми України.

Ворог систематично намагається вивести нашу генерацію з ладу, зокрема й на Заході. До прикладу, 7 березня 2026 року Росія випустила по Дністровській ГЕС 11 безпілотників та 4 крилаті ракети "Калібр".