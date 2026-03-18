В Ірані була атакована АЕС, де працюють росіяни: що кажуть у МАГАТЕ

Іран заявив про обстріл території атомної електростанції в Бушері 17 березня. Факт інциденту підтвердили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це вказано у заяві МАГАТЕ.

Що відомо про атаку на АЕС у Бушері?

Увечері 17 березня снаряд влучив у районі станції. Водночас наразі немає даних про пошкодження самої АЕС або постраждалих серед персоналу.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав сторони конфлікту до максимальної стриманості, наголосивши на ризиках, які можуть призвести до ядерної аварії.

Іранські державні медіа також повідомляли про влучання боєприпасу на територію об’єкта. Тип снаряда не уточнюється. За офіційною інформацією Тегерана, інцидент не спричинив матеріальних збитків чи жертв.

Влада Ірану не назвала, хто саме стоїть за атакою, однак заявила про порушення міжнародних норм, що гарантують недоторканність ядерних об’єктів під час бойових дій. У Тегерані також попередили, що подібні удари можуть мати серйозні наслідки для безпеки всього регіону Перської затоки.

На інцидент відреагували і в російській корпорації "Росатом", яка брала участь у будівництві станції. Там заявили, що вибух стався поблизу будівлі метеорологічної служби, неподалік діючого енергоблоку. За їхніми словами, радіаційний фон залишається в межах норми.

За інформацією ЗМІ, напередодні – 11 березня – російська сторона евакуювала близько 150 співробітників, які працювали на Бушерській АЕС.

Раніше в Ірані був атакований ядерний об'єкт у Натанзі