У Бєлгороді все стабільно: місто атакували дрони, а росіяни тепер сидітимуть без світла

У Бєлгороді та низці регіонів Росії зафіксовано серію вибухів унаслідок атак безпілотників. У місті частково зникло електропостачання після удару по підстанції.

Над найближчими населеними пунктами підіймався чорний дим. Про це повідомляють росЗМІ.

Що відомо про атаку на Бєлгород?

У Бєлгороді 16 квітня безпілотник атакував підстанцію "Південна" на вулиці Губкіна. Після вибуху в частині міста зникло електропостачання.

Зокрема, без світла залишилися вулиці Губкіна, Костюкова та проспект Ватутіна, також про перебої повідомляють мешканці центру міста.

За словами очевидців, після вибуху над Бєлгородом піднявся стовп чорного диму, який було видно з різних районів. У місцевих каналах зазначають, що дим здіймається в районі Харківської гори. У регіоні раніше оголошували безпілотну небезпеку.

Атаки по Бєлгороду вже є стабільними

У ніч проти 15 квітня в Бєлгородській області пролунала серія вибухів після атаки українських безпілотників.

Основний удар, за повідомленнями джерел, припав на район Валуйок, де розташовані склади паливно-мастильних матеріалів і логістичні об’єкти російських військ. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи та пожежі в районі інциденту.

У мережі публікували відео із загравою від пожеж та повторними детонаціями. За попередніми даними, могли бути уражені склади ПММ та інфраструктура забезпечення російських підрозділів. Офіційно масштаби руйнувань не підтверджувалися.

Водночас місцева влада зосередилася на повідомленнях про пошкодження цивільної інфраструктури. Губернатор регіону заявляв про руйнування окремих будинків, зокрема у Валуйському окрузі, але не коментував можливі втрати військових об’єктів.

Що ще потрапило під удар на Росії?