Росія била дронами по Чернігівщині: є постраждалі та пошкодження

У ніч проти 25 травня Росія била по Чернігову безпілотниками. Унаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Також відомо про двох постраждалих. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Які наслідки обстрілів Чернігівщині?

За даними Чернігівської ОВА, звечора 24 травня російські війська атакували безпілотниками Чернігів. У місті внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Постраждали дві жінки – 39 та 44 років.

Ворог продовжив атаку вранці 25 травня. Від удару одного з БпЛА спалахнула господарська будівля, а інший дрон впав поблизу приватного подвір'я.

Наслідки ударів БпЛА по Чернігівщині / Фото Нацполіції

Наслідки російських обстрілів фіксують також в області. У Корюківці внаслідок удару дрона біля приватного будинку загорілись дрова. А у селі Сновської громади пошкоджено оселю від атаки БпЛА "Молнія".

Крім того, через удар ворожого FPV-дрона у Семенівці понівечено автівку та приватний будинок. Також у селах Новгород-Сіверської та Ріпкинської громад внаслідок атак горіла суха трава.

Протягом минулого тижня оборонці в області знешкодили 437 ворожих ударних дронів – це ті безпілотники, які летіли по наших містах і селах, які летіли в сусідні області,

– зазначив В'ячеслав Чаус.

Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня Росія запустила по Україні 262 ударні безпілотники, зокрема реактивні дрони типу Shahed. Сили ППО збили або подавили 246 ворожих цілей. Однак зафіксовано влучання на дев'ятьох локаціях.

Вже зранку російська армія обстріляла Павлоград, що на Дніпропетровщині. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерхівку, сталась пожежа.