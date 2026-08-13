Росія атакувала Чернігівщину: постраждала дитина, виникли пожежі та є руйнування

У ніч проти 13 серпня російські війська кілька разів атакували Чернігівщину. Унаслідок падіння ворожих безпілотників виникали пожежі, є пошкодження та постраждалий.

Про це повідомили в ДСНС.

Атака на Чернігівщину: які наслідки?

Уночі пресслужба Чернігівської міськради повідомляла про атаку реактивних БпЛА на місто. Під ударом був один з автокооперативів, внаслідок чого загорілись два гаражі.

Через пожежу після російської атаки знищення автівку та пошкоджено гаражні приміщення

Ще один удар прийшовся по Чернігівському районі. За даними рятувальників, внаслідок атаки 10-річна дитина отримала легку реакцію на стрес.

Через падіння ворожого БпЛА там виникала пожежа господарчої будівлі, автозаправної станції та сухої рослинності.

Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі.

Ліквідація наслідків обстрілів Чернігівщини: дивіться відео

Нагадаємо, що вночі російські війська також били по Одещині. Внаслідок атак постраждала одна людина, виникала пожежа портової інфраструктури, а у частині Ізмаїлу зникло електропостачання.

Загалом під час нічної атаки ворог запустив по Україні 133 безпілотники типів "Шахед", "Гербера" та "Пародія". ППО збили або подавили 111 ворожих дронів, однак відомо про влучання повітряних цілей та падіння уламків