Російський дрон вгатив у будівлю прокуратури та ТЦК на Чернігівщині: є пошкодження

Зранку 17 березня російські війська завдали удару безпілотниками по Чернігівщині. Внаслідок удару пошкоджено двоповерхову будівлю, де розміщені працівники окружної прокуратури та ТЦК та СП.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела у правоохоронних органах та місцевій владі.

Що відомо про атаку Росії на Чернігівщину?

У вівторок, 17 березня, об 11:40 ворожий безпілотник завдав удару по Чернігівському районі. Дрон поцілив по двоповерховій будівлі, де базувались працівники окружної прокуратури та військові РТЦК та СП.

Внаслідок удару пошкоджено фасад будівлі, скління та дах. За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.

Станом на 16:00 Повітряні сили попереджають про рух ударних БпЛА на сході Чернігівщини у напрямку населеного пункту Сосниця.

До слова! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

