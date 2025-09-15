15 вересня, 09:17
Ворог масовано атакував Дніпропетровщину: в області спалахнули пожежі
Основні тези
- В ніч на 15 вересня російські військові атакували Дніпропетровську область за допомогою безпілотників і КАБів.
- Пошкоджено транспортне підприємство, горіли медзаклад і ліс, але жертв і постраждалих немає.
Уночі понеділка, 15 вересня, російські військові вкотре запустили по Україні безпілотники. Зокрема, під масованою атакою опинилася Дніпропетровська область.
Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники гасили пожежі.
Які наслідки атаки на Дніпропетровщину 15 вересня?
Унаслідок російської дронової атаки постраждали 3 райони Дніпропетровської області:
- У Криворізькому районі вогнеборці ліквідували пожежу, яка виникла через ворожі удари.
- У Павлоградському районі виникло займання, пошкоджено транспортне підприємство.
- Також по двох громадах Синельниківського району ворог спрямував FPV-дрони та КАБи – горів медзаклад, ліс і суха трава.
Наслідки атаки на Дніпропетровщину: дивіться фото
На щастя, обійшлося без загиблих і травмованих.
Російські обстріли: останні новини
- Уночі 15 вересня росіяни атакували Запоріжжя. Ворог вдарив по передмістю обласного центру та щонайменше 4 рази – по Кушугумській громаді.
- Пізно ввечері 14 вересня під ракетним ударом опинилася околиця села в Боромлянській громаді Сумщини. Постраждали люди, що збирали врожай, госпіталізовано 11 людей.
- Загалом у ніч на 15 вересня ворог запустив по Україні 3 зенітні керовані ракети С-300 та 84 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" й безпілотники інших типів. Зафіксовано влучання на 13 локаціях.