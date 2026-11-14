Дрон атакував комерційне судно під прапором Палау біля берегів Румунії

У територіальних водах Румунії безпілотник 13 листопада влучив у комерційне судно Larissa 1 під прапором Палау. Корабель прямував до Суліни, а його кінцевим пунктом призначення була Україна.

Про це повідомляє Digi 24.

Що відомо про атаку на судно біля Румунії?

Про інцидент стало відомо у п'ятницю, 13 листопада, о 21:40. Капітан судна повідомив, що після влучання пожежі не виникло, а всі члени екіпажу залишилися неушкодженими.

Ймовірно, безпілотник знищив лише кран, який використовують для завантаження та розвантаження вантажів. Судно під прапором Палау прямувало до Суліни, звідки мало продовжити шлях до України.

Міністр оборони Румунії Штефан-Раду Опря підтвердив інцидент. За його словами, розслідування триває, а влада продовжує стежити за ситуацією.

Ми постійно отримуємо інформацію. Мене також поінформували минулої ночі про влучання безпілотника. Там немає поранених чи загиблих,

– заявив міністр.

Опря також нагадав, що в п'ятницю в повіті Тулча оголошували щонайменше дві повітряні тривоги.

Ми бачимо безпілотники, які наближаються до Румунії, її повітряного простору або перебувають на воді. Щоразу ми реагуємо, намагаючись за потреби виявити загрози та запобігти їм, а потім, якщо виникає така необхідність, уражати цілі,

– зазначив міністр оборони.

Нагадаємо, 11 листопада російський ракетний корабель "Наро-Фомінськ" зазнав атаки українських безпілотників у Фінській затоці неподалік острова Гогланд. Полковник Міністерства оборони Естонії Арон Калмус повідомив, що в судно влучило понад три дрони.

Унаслідок атаки на корветі спалахнули пожежі, серед членів екіпажу є загиблі та поранені. Через пошкодження корабель втратив можливість рухатися самостійно, хоча спочатку намагався дістатися Санкт-Петербурга. Згодом Росія направила додаткове судно супроводу, яке допомогло доправити "Наро-Фомінськ" на ремонт.

За словами Калмуса, корвет проєкту 21631 "Буян-М" не призначений для протиповітряної оборони, а його основне завдання – завдавати далекобійних ударів ракетами "Калібр" та "Онікс". Естонський полковник також зазначив, що пошкодження корабля можуть вплинути на російський експорт через Балтійське море, зокрема з огляду на важливість порту Усть-Луга.