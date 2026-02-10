У небі – російські дрони: де зараз є загроза обстрілу
Російська армія продовжує щоденний терор українців. Ворог запустив групи дронів по різних областях.
Через атаку в Україні оголосили повітряну тривогу. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ. Якщо для вашого регіону є загроза – пройдіть в безпечне місце.
Де зараз летять російські дрони?
В Україні повітряна тривога: інтерактивна карта
Ворожий БпЛА на півдні Миколаївщини, залучено засоби для його збиття. БпЛА з Сумщини на Чернігівщину (Ніжинський район). Ворожі БпЛА на Сумщині західним курсом у напрямку Чернігівщини.
