Новини України У небі – російські дрони: де зараз є загроза обстрілу
10 лютого, 18:08
2

У небі – російські дрони: де зараз є загроза обстрілу

Дар'я Смородська

Російська армія продовжує щоденний терор українців. Ворог запустив групи дронів по різних областях.

Через атаку в Україні оголосили повітряну тривогу. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ. Якщо для вашого регіону є загроза – пройдіть в безпечне місце.

Де зараз летять російські дрони?

В Україні повітряна тривога: інтерактивна карта

 

17:47, 10 лютого

Ворожий БпЛА на півдні Миколаївщини, залучено засоби для його збиття.

17:34, 10 лютого

БпЛА з Сумщини на Чернігівщину (Ніжинський район).

17:00, 10 лютого

Ворожі БпЛА на Сумщині західним курсом у напрямку Чернігівщини.