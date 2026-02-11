Російські дрони атакують Україну: повітряна тривога шириться областями
Ввечері в середу, 11 лютого, російські війська вчергове запустили по Україні ударні безпілотники. Через загрозу "Шахедів" в низці східних, північних та південних областей вже оголосили повітряну тривогу.
Куди рухаються ворожі дрони, для яких областей є загроза удару та що відомо про атаку – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Де зараз фіксують "Шахеди"?
Ворожі БпЛА на півдні Харківщини – курс північно-західний. Ворожі БпЛА на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей – у напрямку Дніпра. Ворожі БпЛА північніше Харкова. Кілька ворожих БпЛА в напрямку Дніпра зі сходу, працює протиповітряна оборона.
