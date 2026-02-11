Російські дрони атакують Україну: повітряна тривога шириться областями

Ввечері в середу, 11 лютого, російські війська вчергове запустили по Україні ударні безпілотники. Через загрозу "Шахедів" в низці східних, північних та південних областей вже оголосили повітряну тривогу.

Куди рухаються ворожі дрони, для яких областей є загроза удару та що відомо про атаку – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Не могли повірити, – прикордонники показали нову українську зброю проти "Шахедів" і "Молній"

Де зараз фіксують "Шахеди"?