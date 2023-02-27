Окупанти запустили "Шахіди" по Україні: усе, що відомо про нічну атаку дронами

Російські загарбники запустили по Україні "Шахіди" у ніч проти 27 лютого. Ворожі дрони фіксували на території Київщини, Хмельниччини, Чернігівщини, Черкащини, Житомирщини.

Попередньо відомо, що російські окупанти запустили по Україні щонайменше 14 "Шахідів". Що відомо про атаку дронами-камікадзе – читайте у тексті 24 Каналу.

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Росіяни атакували Україну "Шахідами"

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що для Черкаської області все минулось без влучань. Посадовець подякував оборонцям неба.Повітряні сили ЗСУ заявили, що у ніч на 27 лютого ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва типу Shahed з північного напрямку. Одинадцять ворожих дронів знищила протиповітряна оборона у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" Повітряних сил.Генштаб ЗСУ заявив, що вночі російські загарбники випустили по території України 14 "Шахідів". Попередньо, 11 цих дронів збили українські захисники.Київська міська військова адміністрація зазначила, що у повітряному просторі навколо Києва збили 9 безпілотників. За попередньою оцінкою, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed.Атаку дронів вороги здійснили двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Так росіяни хотіли виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала 5 з половиною годин.Попередньо на Київщині — обійшлося без жертв та влучань в об'єкти інфраструктури.Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що було 3 удари по місту Хмельницькому. За попередньою інформацією, – 1 людина загинула та 4 – поранені. Триває гасіння пожеж. Постраждали цивільні будинки.Мер Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що померла людина у Хмельницькому – це герой-рятівник ДСНС. Він загинув під час виконання службового обов'язку.Росіяни вдарили ракетами С-300 по Запоріжжю. Вороги пошкодили один з об'єктів інфраструктури. Люди не поранені. Також один з запущених російських снарядів, ймовірно, впав у воду.На території України почали лунали відбої повітряної тривоги. Людям дозволили виходити з укриттів.Третій вибух пролунав також на території Хмельницького.Глава обласної військової адміністрації повідомив про другий вибух у Хмельницькому.Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що пролунав вибух у Хмельницькому.ОК "Північ" повідомило про ще один знищений дрон ворога.Київська міська військова адміністрація заявила, що у повітряному просторі Києва виявлені ворожі об'єкти. Попередньо, – це ударні безпілотники. Працює ППО.В ОК "Північ" розповіли, що ППО знищила другий іранський дрон. Але вже не уточнили, в якій саме області.Працювала протиповітряна оборона у Житомирській області.Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що у Броварському та Бориспільському районі Київської області працює ППО.Оперативне командування "Північ" повідомило про збитий "Шахід" на Чернігівщині.Нові безпілотники помітили: 2 – над Чернігівщиною, 1 – над Чорнобилем. Система протиповітряної оборони працювала на Київщині та Чернігівщині.У Києві та області пролунала повітряна тривога. Сирени також увімкнули у Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій областях. Тоді ж повідомили, що є загроза атаки безпілотниками.Телеграм-канал monitor заявив про активність тактичної авіації вздовж кордону на Північному Сході. Окрім, того зафіксували невстановлені повітряні об'єкти, які рухалися через Чернігівщину в напрямку Київщини.