Окупанти запустили "Шахіди" по Україні: усе, що відомо про нічну атаку дронами
27 лютого 2023, 09:02Читать новость на русском
Російські загарбники запустили по Україні "Шахіди" у ніч проти 27 лютого. Ворожі дрони фіксували на території Київщини, Хмельниччини, Чернігівщини, Черкащини, Житомирщини.
Попередньо відомо, що російські окупанти запустили по Україні щонайменше 14 "Шахідів". Що відомо про атаку дронами-камікадзе – читайте у тексті 24 Каналу.
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Росіяни атакували Україну "Шахідами"
8:19 Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що для Черкаської області все минулось без влучань. Посадовець подякував оборонцям неба. 7:39 Повітряні сили ЗСУ заявили, що у ніч на 27 лютого ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва типу Shahed з північного напрямку. Одинадцять ворожих дронів знищила протиповітряна оборона у зоні відповідальності повітряного командування "Центр" Повітряних сил.7:36 Генштаб ЗСУ заявив, що вночі російські загарбники випустили по території України 14 "Шахідів". Попередньо, 11 цих дронів збили українські захисники. 7:30 Київська міська військова адміністрація зазначила, що у повітряному просторі навколо Києва збили 9 безпілотників. За попередньою оцінкою, ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed.
Атаку дронів вороги здійснили двома хвилями, максимально розтягнутими за часом. Так росіяни хотіли виснажити нашу ППО. Тому остання нічна повітряна тривога в Києві тривала 5 з половиною годин.
Попередньо на Київщині — обійшлося без жертв та влучань в об'єкти інфраструктури. 7:27 Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що було 3 удари по місту Хмельницькому. За попередньою інформацією, – 1 людина загинула та 4 – поранені. Триває гасіння пожеж. Постраждали цивільні будинки.7:13 Мер Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що померла людина у Хмельницькому – це герой-рятівник ДСНС. Він загинув під час виконання службового обов'язку.7:02 Росіяни вдарили ракетами С-300 по Запоріжжю. Вороги пошкодили один з об'єктів інфраструктури. Люди не поранені. Також один з запущених російських снарядів, ймовірно, впав у воду.4:30 На території України почали лунали відбої повітряної тривоги. Людям дозволили виходити з укриттів. 3:14 Третій вибух пролунав також на території Хмельницького. 2:34 Глава обласної військової адміністрації повідомив про другий вибух у Хмельницькому. 2:17 Глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що пролунав вибух у Хмельницькому.01:02 ОК "Північ" повідомило про ще один знищений дрон ворога.00:50 Київська міська військова адміністрація заявила, що у повітряному просторі Києва виявлені ворожі об'єкти. Попередньо, – це ударні безпілотники. Працює ППО.00:41 В ОК "Північ" розповіли, що ППО знищила другий іранський дрон. Але вже не уточнили, в якій саме області.00:17 Працювала протиповітряна оборона у Житомирській області. 00:11 Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що у Броварському та Бориспільському районі Київської області працює ППО. 00:02 Оперативне командування "Північ" повідомило про збитий "Шахід" на Чернігівщині. 23:49 Нові безпілотники помітили: 2 – над Чернігівщиною, 1 – над Чорнобилем. Система протиповітряної оборони працювала на Київщині та Чернігівщині. 23:20 У Києві та області пролунала повітряна тривога. Сирени також увімкнули у Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій областях. Тоді ж повідомили, що є загроза атаки безпілотниками. 23:05 Телеграм-канал monitor заявив про активність тактичної авіації вздовж кордону на Північному Сході. Окрім, того зафіксували невстановлені повітряні об'єкти, які рухалися через Чернігівщину в напрямку Київщини.