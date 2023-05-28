54 дрони та вибухи в Києві і Житомирі: все про наймасштабнішу атаку "Шахедами"

28 травня російські загарбники випустили по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе. Однак наші сили ППО спрацювали на відмінно.

Втім, пошкодження є у Києві та Житомирі. Детальніше про нічну масовану атаку України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Важливо Летіло найбільше дронів від початку вторгнення: все про нічну атаку на Київ 28 травня

Гучні вибухи у Києві

У КМВА заявили, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на Київ, а саме – баражуючими боєприпасами "Shahed". Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин.

У Голосіївському через збиття дронів уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну – госпіталізували. Також виникло займання даху одного з ТРЦ.

Окрім цього, виникла пожежа на території одного з будівництв. Також було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 квадратних метрів, є один постраждалий.

У Печерському районі загорівся дах будинку.

У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. Інформація щодо постраждалих уточнюється.



Наслідки атаки у Києві / фото МВС



У Києві є пошкодження / фото МВС

У поліції повідомили, що внаслідок обстрілів загинув 41-річний уродженець Чернігівщини. Ще одна жінка та чоловік отримали поранення – їх госпіталізовано. Пошкоджень зазнали житлові та нежитлові будівлі та понад шести автомобілів.

У Києві через атаку є руйнування / фото поліції

Чи є влучання на Київщині

В ОВА розповіли, що внаслідок падіння уламків в одній із громад є незначні пошкодження приватного будинку – вибиті вікна, в іншій – вибило вікна в одному із закладів харчування.

Крім того, падіння уламків призвело до лісової пожежі та займання трав’яної підстилки в декількох місцях. Вони оперативно локалізовані.

Також зафіксовано загоряння причепу вантажного автомобіля – пожежа ліквідована, ще в одній з автівок пошкоджені вікна.

Наслідки атаки на Київщині / фото поліції

У Житомирі є пошкодження

Міський голова Сергій Сухомлин розповів, що один із дронів влучив у Житомирі. Наразі постраждалих немає – за допомогою до лікарів не зверталися.

На жаль, зафіксовано деякі руйнування. Деталей Сухомлин повідомляти не став, але пообіцяв розповісти їх згодом.

Згодом в ОВА підтвердили влучання по одному з інфраструктурних об'єктів на Житомирщині. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

На Черкащині знищили ворожі дрони

Керівник ОВА Ігор Табурець повідомив, що цієї ночі в Черкаському районі сили ППО ліквідували 2 російські дрони.

На Чернігівщині збили "Шахед"

Вночі прикордонники збили ворожий "Шахед" на Чернігівщині. Виявивши ціль, бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та інших наявних засобів ураження. Дрон вибухнув і впав у полі, не долетівши до визначеної цілі.



Збитий дрон на Чернігівщині / фото ДПСУ

Збиття дронів на Рівненщині

Цієї ночі у небі Рівненщини також було збито два ворожих "Шахеди", повідомили в ОВА.

Як спрацювала українська ППО

28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54.

Як стало відомо, ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. Тут, у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", знищено більшість ударних дронів.

До того ж до відбиття атаки залучено сили та засоби повітряного командування "Південь" та повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони.

На щастя, внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 "Шахеди".