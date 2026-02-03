Дрони вже над Україною: де зараз є небезпека через російські БпЛА

Увечері 3 лютого російська армія запустила дрони по Україні. Енергетичне перемир'я триває, але ворог продовжує цинічні обстріли цивільних та критичних об'єктів.

Про те, де зараз рухаються російські дрони, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ. Якщо для вашого регіону є загроза – рекомендуємо пройти до безпечного місця.

Де зараз фіксують ударні дрони?