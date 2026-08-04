Росія атакувала Україну дронами та балістикою: скільки цілей вдалося знищити ППО

У ніч на 4 серпня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 136 ударними й імітаційними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони працювали у різних регіонах України.

Про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

починаючи з 18:00 3 серпня, російські війська здійснили чергову повітряну атаку по Україні. Ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М", запущену з Ростовської області Росії, а також 136 ударних імітаційних та ударних безпілотників, серед яких "Шахед", зокрема реактивні, "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори "Пародія".

Запуски БпЛА здійснювалися з кількох напрямків на території Росії та тимчасово окупованих районів України, зокрема з Орла, Міллерового, Донецька, Чауди та Гвардійського в окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– йдеться в повідомленні.

За попередніми даними станом на 08:00, українські захисники неба знищили або подавили 117 ворожих безпілотників різних типів на півночі, півдні та сході країни. На жаль, зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях. Крім того, уламки збитих цілей упали ще на трьох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває – у повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.



Скільки цілей збила ППО / Інфографіка ПС ЗСУ

Нагадаємо, уночі російські війська завдали удару керованими авіабомбами та БпЛА по Сумах. Загинули троє людей – дві дівчинки 5 і 10 років та літня жінка, ще четверо людей звернулися по медичну допомогу через гостру реакцію на стрес. Зафіксовано влучання щонайменше по трьох локаціях у Ковпаківському районі. Шість КАБів влучили по цивільній інфраструктурі, пошкодивши житлові будинки та інші споруди. Ще дві російські авіабомби сили ППО збили на підльоті. Ліквідація наслідків атаки триває.