24 лютого, 19:41
Росія запустила "Шахеди": де летять ворожі дрони
Росія почала чергову повітряну атаку проти України. У просторі країни є ворожі ударні дрони.
Про пересування ворожих дронів, а також про наявність ракетної небезпеки, поширення повітряної тривоги – читайте на 24 Каналі.
Де зараз ворожі дрони?
Де лунає повітряна тривога: дивіться на карті
20:06, 24 лютого
БпЛА на Одещині, курс на Кілію.
19:45, 24 лютого
БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району.
19:23, 24 лютого
БпЛА на півдні Миколаївщини курсом на Миколаїв.
19:22, 24 лютого
Група БпЛА з Бєлгородської області на північ Харківщини.
19:19, 24 лютого
БпЛА на Харків зі сходу!
19:16, 24 лютого
Група БпЛА на півночі Сумщини курсом на Шостку.
19:15, 24 лютого
БпЛА на Чугуїв зі сходу!
19:10, 24 лютого
БпЛА на Харківщині в напрямку Вільшани/Пересічне.
19:06, 24 лютого
- Декілька ворожих БпЛА у Чорному морі вектором руху на Миколаївщину.