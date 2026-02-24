Росія запустила "Шахеди": де летять ворожі дрони

Росія почала чергову повітряну атаку проти України. У просторі країни є ворожі ударні дрони.

20:06, 24 лютого БпЛА на Одещині, курс на Кілію. 19:45, 24 лютого БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району. 19:23, 24 лютого БпЛА на півдні Миколаївщини курсом на Миколаїв. 19:22, 24 лютого Група БпЛА з Бєлгородської області на північ Харківщини. 19:19, 24 лютого БпЛА на Харків зі сходу! 19:16, 24 лютого Група БпЛА на півночі Сумщини курсом на Шостку. 19:15, 24 лютого БпЛА на Чугуїв зі сходу! 19:10, 24 лютого БпЛА на Харківщині в напрямку Вільшани/Пересічне. 19:06, 24 лютого Декілька ворожих БпЛА у Чорному морі вектором руху на Миколаївщину.