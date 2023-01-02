Вночі на Київ йшли 40 "Шахідів": скільки повітряних цілей вдалося збити

Російські загарбники в ніч проти 2 січня атакували столицю України іранськими дронами. На щастя, багато з них нашим воїнам вдалося збити.

Наші захисники знищили над столицею 22 ворожих безпілотники. Водночас частину дронів, яку окупанти спрямували на Київщину, збили над сусідніми областями.

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За інформацією сил ППО, вночі 40 дронів-камікадзе йшли на Київ. 15 знищили над сусідніми областями, 3 – на Київщині і 22 дрони – над столицею,

– повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Очільник Київської ОВА повідомив, що за попередніми даними обійшлося без постраждалих. Також він розповів, що пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та приватні будинки. На місці працюють усі необхідні служби. Вони ліквідовують наслідки масованої атаки росіян.

Київська область другу ніч поспіль відбиває атаки дронів – черговий акт тероризму від РФ,

– підкреслив Олексій Кулеба.

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Що відомо про нічну атаку окупантів по Києву