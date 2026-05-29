Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України У небі над Україною фіксують ракети і дрони: у більшості областей оголошена тривога
29 травня, 19:43
7
Оновлено - 19:44, 29 травня

У небі над Україною фіксують крилаті ракети і дрони: у більшості областей оголошена тривога

Юлія Харченко

Окупанти знову запустили безпілотники. Російські дрони і ракети фіксують у різних областях України.

24 Канал з посиланням на Повітряні сили України зібрав головне про російську атаку. Якщо у вас оголошена повітряна тривога – перебувайте у безпечних місцях.

Дивіться також У ніч проти 30 травня є висока ймовірність масованого удару по Україні, – Івано-Франківська ОВА 

 

Де оголошена повітряна тривога?

Загроза російських дронів: дивіться на карті

 

19:42, 29 травня

Ракети на Вінниччині курс західний.

19:42, 29 травня

19:34, 29 травня

Ракети на Черкащині курсом на Вінниччину.

19:32, 29 травня

Ракета на півночі Полтавщини курс південний.

19:31, 29 травня

Полтавщина: групи БпЛА повз Котельву в напрямку Гоголевого.

19:28, 29 травня

Ракета на Донеччині курсом на Харківщину.

19:27, 29 травня

Ракета на Сумщині курсом на Чернігівщину.

19:25, 29 травня

Ракети на на півдні Черкащини курсом на Кіровоградщину.

19:21, 29 травня

Ракети на Полтавщині змінюють курс на Кременчук.

19:12, 29 травня

Ракети на півночі Полтавщини курс західний.

19:07, 29 травня

Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Полтавщину.

19:05, 29 травня

БпЛА на Сумщині в районі населеного пункту Велика Писарівка та Кириківка рухаються західним курсом.

19:05, 29 травня

БпЛА на півночі Дніпропетровщини поблизу населений пункт Юріївка, курсом на північ.

19:00, 29 травня

БпЛА із Черкащини в напрямку Переяслава (Київщина).

18:35, 29 травня

  • Полтавщина: БпЛА на заході та центрі області, курс – північно-західний;
  • Чернігівщина: БпЛА на півдні від Сновська, курс – східний;
  • Сумщина: БпЛА на/повз Буринь зі сходу, курс – західний.
18:23, 29 травня

Ракета на Донеччині в напрямку Харківщини.

18:10, 29 травня

Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Чернігівщину.

18:07, 29 травня

Ракета на Чернігів!

18:05, 29 травня

Харківщина: БпЛА на півночі Харківщини, курс – південний/південно-східний.

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною Атака дронами-камікадзе Дрони