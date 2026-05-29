У небі над Україною фіксують крилаті ракети і дрони: у більшості областей оголошена тривога
Окупанти знову запустили безпілотники. Російські дрони і ракети фіксують у різних областях України.
24 Канал з посиланням на Повітряні сили України зібрав головне про російську атаку. Якщо у вас оголошена повітряна тривога – перебувайте у безпечних місцях.
Де оголошена повітряна тривога?
Загроза російських дронів: дивіться на карті
Ракети на Вінниччині курс західний. Ракети на Черкащині курсом на Вінниччину. Ракета на півночі Полтавщини курс південний. Полтавщина: групи БпЛА повз Котельву в напрямку Гоголевого. Ракета на Донеччині курсом на Харківщину. Ракета на Сумщині курсом на Чернігівщину. Ракети на на півдні Черкащини курсом на Кіровоградщину. Ракети на Полтавщині змінюють курс на Кременчук. Ракети на півночі Полтавщини курс західний. Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Полтавщину. БпЛА на Сумщині в районі населеного пункту Велика Писарівка та Кириківка рухаються західним курсом. БпЛА на півночі Дніпропетровщини поблизу населений пункт Юріївка, курсом на північ. БпЛА із Черкащини в напрямку Переяслава (Київщина). Ракета на Донеччині в напрямку Харківщини. Швидкісна ціль на Сумщині курсом на Чернігівщину. Ракета на Чернігів! Харківщина: БпЛА на півночі Харківщини, курс – південний/південно-східний.
