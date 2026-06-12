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24 Канал Новини України Росія знову запустила дрони: де триває загроза ворожих БпЛА
12 червня, 21:33
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Росія знову запустила дрони: де триває загроза ворожих БпЛА

Юлія Харченко

Увечері 12 червня окупанти знову запустили безпілотники. Повітряну тривогу оголосили відразу у кількох регіонах України.

24 Канал зібрав все, що відомо про рух ударних дронів на території України. Якщо у вашому регіоні оголошена загроза атаки – перебувайте у безпечному місці.

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Де триває загроза російських БпЛА?

Повітряна тривога у регіонах: дивіться карту

 

22:12, 12 червня

️ Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!

21:26, 12 червня

КАБи на північ Сумщини!

21:15, 12 червня

КАБИ на Дніпропетровщину!

21:13, 12 червня

  • Сумщина: БпЛА повз Путивль – в напрямку Конотопа.
  • БпЛА – в напрямку Харкова з півночі.
  • Дніпропетровщина: БпЛА – курсом на Павлоград зі сходу.

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