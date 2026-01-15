Росія запустила понад 80 БпЛА, зокрема реактивні: які відпрацювала ППО

Ворог знову здійснив масовану дронову атаку по Україні. Протягом ночі та зранку окупанти застосували БпЛА по столиці та інших регіонах.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Скільки дронів збила ППО за час атаки?

Росіяни почали атакувати Україну із вечора 14 січня. До ранку окупанти запустили загалом 82 ударні дрони типу "Шахед" (серед них були й реактивні), "Гербера", "Італмас" і безпілотниками інших типів. Вороже озброєння летіло з Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Міллерово, а також з ТОТ Криму (Гвардійське) та Донецька. Військові зазначають, що "Шахедів" було близько 60 штук.

Протиповітряна оборона у складі пілотів авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем і мобільних вогневих груп змогла знешкодити 61 ворожий БпЛА.

21 дрон влучив на 13 локаціях. Також збиті уламки впали в трьох місцях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки,

– йдеться в повідомленні Повітряних Сил.



ППО збила більшість російських дронів / Інфографіка Повітряних Сил

Де нещодавно атакував ворог?