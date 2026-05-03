На Сумщині російський дрон атакував поліцейських: двоє – у тяжкому стані

На Сумщині окупанти вдарили дроном типу FPV по службовому авто поліції. Є поранені.

Інцидент трапився у місті Білопілля. Про це повідомляє поліція.

Що відомо про атаку на авто поліції?

Унаслідок удару двоє правоохоронців отримали тяжкі поранення. Один із них перебуває у вкрай важкому стані.

Транспортний засіб вщент знищено. Поранених евакуювали та передали медикам.

Росіяни вдарили по авто поліції на Сумщині / Фото поліція

Зауважимо, що правоохоронці не вперше стають цілями російських атак. Так, наприклад, 11 березня ворог вдарив дроном по райвідділку поліції у Шостці. Будівлю було знищено, постраждали понад 40 поліцейських.

Яка ситуація на Сумщині?

Навесні російські окупанти активізувалися на Сумщині, просунувшись від кордону. Однак про наступ на самі Суми не йдеться – це переважно локальні бої в прикордонних районах.

У мережі поширювалися панічні чутки про нібито загрозу напівоточення для Сум. Їх спростував речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі 24 Каналу.

Він пояснив, що російські війська на цьому напрямку просунулися зовсім незначно – приблизно на 3 – 4 кілометри від кордону. За кілька місяців боїв їм вдалося взяти під контроль лише два невеликі прикордонні населені пункти – Грабовське та Миропільське.

Також, за словами військового, ворог іноді намагається застосовувати нестандартні тактики, зокрема використовував газові труби для спроб просування, як це вже було на інших ділянках фронту. Але суттєвого прориву це не дало. Трегубов підкреслив головне: до Сум від лінії бойових дій – близько 35 – 40 кілометрів, і росіяни не мають ні сил, ні умов, щоб наблизитися настільки, щоб говорити про будь-яке оточення міста.

Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан у коментарі 24 Каналу пояснив, що російська армія не встигає виконати свої завдання на ключових напрямках – зокрема в Донецькій і Запорізькій областях. Через це вона намагається тиснути на півночі, щоб змусити Україну перекидати туди сили. За його словами, окупанти намагаються створити враження активного наступу в прикордонні Сумщини та на півночі Харківщини, щоб розпорошити українську оборону.

В Україні будують суцільну лінію оборони від Київщини до Сумщини – це плановий крок для посилення захисту північного кордону. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в коментарі 24 Каналу пояснив, що фортифікаційні споруди зводять ще з початку повномасштабної війни.

Багаторівнева оборона від Київського водосховища до Сум має ускладнити можливі атаки Росії та не дозволити їй створювати "буферні зони" на українській території.