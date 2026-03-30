30 березня, 20:31
6

Ударні дрони летять на низку українських міст: де є загроза атаки "Шахедами"

Тетяна Бабич

Ворожі війська звечора 30 березня знову запустили на Україну ударні безпілотники. Через це в багатьох регіонах оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах моніторять ситуацію в небі над Україною та попереджають про можливі загрози.

Що відомо про дронову атаку?

Закликаємо вас бути уважними до повітряних тривог та дотримуватися правил безпеки. Перебувайте в укриттях у разі оголошення небезпеки у вашому регіоні.

20:10, 30 березня

  • БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Південне.
  • БпЛА з Одещини, курсом на Вінниччину.
  • БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину.
  • БпЛА на півдні Сумщини, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА повз Білопілля на Сумщині, курс західний.
  • БпЛА на сході Миколаївщини, курс північний.
  • БпЛА на півночі Харківщини, постійно змінює напрямок руху.
19:11, 30 березня

БпЛА на Житомирщині, курс на Бердичів.

18:44, 30 березня

БпЛА на Сумщині, курс Чернігівщина (Батурин).

18:42, 30 березня

БпЛА з Київщини курсом на Брусилів.

18:34, 30 березня

БпЛА на Київщині, курс на Макарів.

18:31, 30 березня

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

18:19, 30 березня

БпЛА на Київщині, курс Бородянка\Гостомель.

18:18, 30 березня

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

18:09, 30 березня

БпЛА з Чернігівщини на Київщину, курсом Київське водосховище.

17:59, 30 березня

БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

17:57, 30 березня

БпЛА на Полтавщині, курс Миргород.