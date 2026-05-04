Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України "Шахеди" знову атакують Україну: на які міста летять дрони
4 травня, 21:39
4

"Шахеди" знову атакують Україну: на які міста летять дрони

Тетяна Бабич

Ворожі війська продовжують терор українських міст. Звечора 4 травня росіяни знову запустили ударні дрони з кількох напрямків. Через це подекуди оголошено повітряну тривогу.

Ситуацію в небі над Україною відстежують у Повітряних силах ЗСУ. Про рух ворожих БпЛА пишуть також монітори.

Дивіться також Втрати росіян 5 місяць поспіль перевищують її поповнення, – "Мадяр" навів точні дані 

Що відомо про російську атаку?

Зважайте, що у разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто залишатися в укриттях. Не нехтуйте правилами власної безпеки.

Де тривога: дивіться на карті

 

21:41, 04 травня

Нова група ворожих БпЛА на сході Дніпропетровщини.

21:40, 04 травня

Пуски КАБ на Донеччину та Сумщину.

21:39, 04 травня

Ворожі БпЛА на Дніпропетровщині, в районі Курилівки, Кам'янське.

20:54, 04 травня

БпЛА на Павлоград з півдня.

20:45, 04 травня

Ударні БпЛА курсом на Дніпро з півдня.

19:54, 04 травня

Ударні БпЛА на Полтавщині, східніше обласного центру, курс південний. 

БпЛА на окупованій Херсонщині – курс на Нікополь.

19:24, 04 травня

  • Група БпЛА з півдня Херсонщини курсом на північ.
  • БпЛА на Запоріжжя з півночі.
  • БпЛА зі сходу на північ Харківщини.

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною Повітряні сили ЗСУ
Повітряна тривога Атака дронами-камікадзе