Понад 100 дронів летіли на Україну: скільки вдалося збити й чи є влучання

Українське небо знову опинилося під масованим ударом ворожих безпілотних апаратів різних модифікацій. Підрозділи протиповітряної оборони вели запеклу роботу для нейтралізації повітряних загроз у кількох регіонах.

У ніч на 7 липня (починаючи з 18:00 6 липня) російські окупанти здійснили чергову масштабну атаку на українські міста. Як повідомили у Повітряних Силах ЗС України, ворог випустив загалом 123 ударні безпілотні літальні апарати різних типів.

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Звідки летіли дрони та як працювала ППО?

Традиційно загарбники застосували не лише звичні ударні БпЛА типу "Шахед"(зокрема їхні реактивні модифікації), а й дрони "Гербера", "Італмас" та спеціальні безпілотники-імітатори типу "Пародія". Запуски здійснювалися з багатьох напрямів одночасно.

Зокрема, зафіксовано пуски з російських міст Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталова, Міллерова, а також із тимчасово окупованого Донецька та мису Чауда в Криму.

Для відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), підрозділи безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряній обороні вдалося збити та подавити 108 ворожих БпЛА на півночі, півдні, центрі та сході країни. На жаль, зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на 5 локаціях.



Робота української ППО / Фото Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про попередні масовані атаки?

Це вже не перша спроба ворога виснажити українську систему протиповітряної оборони за допомогою такої кількості безпілотників.

Зокрема, у ніч проти 6 липня ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши рекордні 419 засобів повітряного нападу. Тоді основним напрямком удару був Київ. На жаль, обстріл забрав життя людей.

Буквально кількома днями раніше, уночі 2 липня, столиця теж була під масованим обстрілом. Руйнування після атаки фіксували одразу в кількох районах міста. Протягом 3 діб рятувальники проводили аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованих російським ударом будинків. Так, унаслідок тієї атаки на столицю загинула 31 людина, ще 102 отримали поранення.