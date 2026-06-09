"Шахеди" знову націлилися на українські міста й села: де є загроза удару
Російська армія продовжує тероризувати Україну дронами. Через загрозу ударних БпЛА для частини областей оголосили повітряну тривогу.
Ситуацію в небі над Україною моніторять у Повітряних силах ЗСУ. 24 Канал зібрав найважливішу інформацію про рух ворожих цілей.
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Що відомо про російську атаку?
Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.
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БпЛА із півночі у напрямку Броварів. БпЛА вздовж межі Чернігівської та Сумської областей південним курсом. БпЛА вздовж межі Дніпропетровської та Запорізької області в напрямку Синельникового. БпЛА із півночі Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю в напрямку півночі Київщини БпЛА із півночі Херсонщини в напрямку південного сходу Миколаївщини БпЛА із південного заходу Запорізької області в напрямку Запоріжжя Групи ворожих БпЛА на сході Запоріжжя курсом на місто; Групи ворожих БпЛА на південному сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград. Швидкісна ціль на південь Харківщини. БпЛА в р-ні. н.п. Богодухів курс південний. Ударні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на захід. Ударний БпЛА східніше від Запоріжжя курсом на північ. БпЛА на Харківщині:
БпЛА із півночі у напрямку Броварів.
БпЛА вздовж межі Чернігівської та Сумської областей південним курсом.
БпЛА вздовж межі Дніпропетровської та Запорізької області в напрямку Синельникового.
БпЛА із півночі Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю в напрямку півночі Київщини
БпЛА із півночі Херсонщини в напрямку південного сходу Миколаївщини
БпЛА із південного заходу Запорізької області в напрямку Запоріжжя
Групи ворожих БпЛА на сході Запоріжжя курсом на місто;
Групи ворожих БпЛА на південному сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.
Швидкісна ціль на південь Харківщини.
БпЛА в р-ні. н.п. Богодухів курс південний.
Ударні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на захід.
Ударний БпЛА східніше від Запоріжжя курсом на північ.
БпЛА на Харківщині: