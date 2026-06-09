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24 Канал Новини України "Шахеди" знову націлилися на українські міста й села: де є загроза удару
9 червня, 19:47
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"Шахеди" знову націлилися на українські міста й села: де є загроза удару

Тетяна Бабич

Російська армія продовжує тероризувати Україну дронами. Через загрозу ударних БпЛА для частини областей оголосили повітряну тривогу.

Ситуацію в небі над Україною моніторять у Повітряних силах ЗСУ. 24 Канал зібрав найважливішу інформацію про рух ворожих цілей.

Дивіться також Росіяни тероризують Харків: є влучання у відразу кількох районах міста 

Що відомо про російську атаку?

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.

Відстежуйте загрозу за допомогою онлайн-карти

 

20:06, 09 червня

БпЛА із півночі у напрямку Броварів.

19:55, 09 червня

БпЛА вздовж межі Чернігівської та Сумської областей південним курсом.

19:54, 09 червня

БпЛА вздовж межі Дніпропетровської та Запорізької області в напрямку Синельникового.

19:52, 09 червня

БпЛА із півночі Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю в напрямку півночі Київщини

19:50, 09 червня

БпЛА із півночі Херсонщини в напрямку південного сходу Миколаївщини

19:44, 09 червня

БпЛА із південного заходу Запорізької області в напрямку Запоріжжя

19:42, 09 червня

Групи ворожих БпЛА на сході Запоріжжя курсом на місто;

Групи ворожих БпЛА на південному сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.

19:38, 09 червня

  • БпЛА із півночі Сумщини у напрямку Сум;
  • БпЛА із півдня Херсонщини у напрямку Білозерки
19:22, 09 червня

Швидкісна ціль на південь Харківщини.

19:15, 09 червня

БпЛА в р-ні. н.п. Богодухів курс південний.

19:07, 09 червня

Ударні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на захід.

18:32, 09 червня

Ударний БпЛА східніше від Запоріжжя курсом на північ.

18:31, 09 червня

БпЛА на Харківщині:

  • БпЛА західніше Харкова у напрямку міста;
  • БпЛА в р-ні. н.п. Старий Салтів курсом на північ;
  • БпЛА в р-ні. н.п. Нова Водолага курс південно-західний.

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