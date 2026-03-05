Укр Рус
5 березня, 22:09
Невідомі БпЛА атакували окуповану Росією Абхазію: частина населення залишились без світла

Діана Подзігун
Основні тези
  • Десятки невідомих дронів атакували окуповану Абхазію, пошкодивши лінію електропередач у селі Очамчирського району, що залишило частину споживачів без світла.
  • Місцеве Міноборони заявило, що 99% дронів було знищено силами ППО, а влада не попередила жителів про атаку.

У середу, 4 березня, над окупованою Росією Абхазією помітили чимало невідомих дронів. Уламки одного з БпЛА пошкодили лінію електропередач – частина споживачів населеного пункту Пакуаш залишилась без світла.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Що відомо про проліт дронів у Абхазії? 

Десятки невідомих дронів атакували окуповану росіянами Абхазію. Мешканці масово поширюють відео у соцмережах, на яких видніються безпілотники літакового типу. 

Місцеві ЗМІ бідкаються, що влада їх не попередила про атаку невідомих БпЛА.

Тобто увесь день літають ворожі БпЛА, а ми дізнаємось про це тільки зараз,
– пише медіа.

Згодом місцеве Міноборони прокоментувало інцидент й заявило, що нібито сили ППО та РЕБ "зупиняють порушення повітряного простору" невідомими апаратами й закликають зберігати спокій і не наближатись до виявлених на землі БпЛА чи їхніх уламків. 

Частини збитого безпілотника виявили в одному з сіл Очамчирського району – там дрон пошкодив лінію електропередач, тож жителі населеного пункту Пакуаш залишилась без світла.

Згодом влада заявила, що на регіон летіло близько 30 БпЛА, деякі з них групами по 5 – 7 дронів. 

Вчора (4 березня – 24 Канал) ми зіткнулися з безпрецедентно масовим застосуванням БпЛА. Сьогодні, коли падіння апаратів зафіксовано у багатьох населених пунктах, приховувати вже нема чого: йде спільна робота ППО Абхазії й Росії, 
– зізнався генерал-лейтенант Адгур Гумба. 

За його словами, нібито 99% дронів, які прямували на регіон було знищено силами ППО.

Дрони у небі над Абхазією: дивіться відео

Дрон упав в одному з сіл Очамчирського району: дивіться відео

 

 

Де нещодавно працювала російська ППО? 

  • Українські дрони активно знищують російські системи ППО в Маріуполі, мовиться про зокрема С-300 та С-400. 

  • В ніч на 4 березня російський Саратов та Енгельс атакували безпілотники – там розташована авіабаза. Впродовж приблизно 2 годин у різних районах міст пролунало понад 60 вибухів.

  • В ніч на 5 березня вибухи гриміли в Сочі, Анапі, Армавірі. Відомо, що в аеропорту Сочі запровадили обмеження на зліт та посадку через атаки. Це спричинило затримку десятків літаків.