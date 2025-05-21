Дрони могли атакувати Болховський завод напівпровідникових приладів в Орловській області

Вночі 21 травня в Орловській області Росії прогриміли вибухи. Ймовірно, під атакою безпілотників був Болховський завод напівпровідникових приладів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ й телеграм-канали.

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Атака дронів на Болховський завод напівпровідникових приладів

Невідомі безпілотники, ймовірно, атакували російське підприємство в місті Болхов Орловської області. Росіяни скаржилися на вибухи.

У мережі пишуть, що в Болхові горить завод напівпровідникових приладів. Офіційних заяв окупантів поки не було.

Прильоти в Болхові / Фото з мережі

Болховський завод напівпровідникових приладів (АТ "БЗПП" – це важливий елемент російської військової промисловості. Його основною сферою діяльності є розробка та виробництво виробів електронної техніки для радіоелектронної апаратури.

Це підприємство виробляє мікросхеми, напівпровідники, індикатори, мікрозбірки та "вічні батарейки" для радіоелектронної апаратури. Його продукція використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ і тренажерах для танків і ракетних комплексів.

Завод співпрацює з концерном "Сузір'я" й іншими структурами оборонно-промислового комплексу Росії.

До речі, завод перебуває під міжнародними санкціями. Однак, продовжує активно працювати. Так, деякі джерела повідомляють, що підприємство щорічно випускається до 3 мільйонів приладів. На ньому працюють близько 700 співробітників.

Де розташований Болховський завод напівпровідникових приладів: дивіться на карті