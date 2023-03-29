У Бєлгороді росіяни заговорили про "атаку дронів" на газопровід

У російському місті Бєлгород як завжди виникла паніка через вибухи. Традиційно – загарбники звинуватили Україну в "атаці дронами".

Росіяни стверджують, що безпілотники начебто "атакували" газопровід. На це вже жаліються пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Бєлгороді заговорили про "атаку дронів" на газопровід

Так, за словами росіян, так звана атака сталася ввечері 27 березня, а "дрон" нібито запустили з Вовчанська, що на Харківщині. Зауважимо, що це місто розташоване за 7 кілометрів від кордону з країною-терористкою.

Недолугі росіяни кажуть, що безпілотник нібито був споряджений саморобним вибуховим пристроєм і "атакував" газонасосну станцію "Газэнергосети" у Бєлгороді.

Внаслідок цього уламками буцімто пошкоджено порожній газовий резервуар місткістю 30 тисяч літрів, а також газопровід. Постраждалих, на жаль, немає.

До цієї маячні російські терористи не додали доказів, наприклад, фото чи відео. Тому правдивість інформації – 0 відсотків.

Інші подібні марення росіян

Раніше також у Бєлгородській області сталася атака дронами. Відразу три безпілотники впали в регіоні. Окупанти встигли похизуватися успішною роботою своєї РЕБ.

28 березня дрон виявили біля залізничних колій у Новій Москві. Цей "пристрій" був саморобний, а на крилах було написано "Слава Україні". Таким чином ворог вкотре вдав, що це буцімто була атака з боку України.

Збройні Сили України не атакують території Росії. Найчастіше це – провокації самого ворога. Загарбники намагаються обдурити власний народ, щоб показати у поганому світлі українських захисників. Однак правда ж – завжди на нашому боці.