Російські дрони атакували Чернігівщину: палали птахофабрика й житлові будинки

Російські війська здійснили серію атак безпілотниками по прикордонних цивільних об'єктах Чернігівської області. Унаслідок ударів пошкоджено птахофабрику, приватні будинки та знищено сотні тонн соломи.

Згідно з повідомленнями Чернігівської обласної військової адміністрації, ворожий удар по Чернігівському району спричинив значні руйнування на місцевому підприємстві.

Які подробиці атаки?

Влучання ворожого безпілотника у господарську будівлю птахофабрики призвело до масштабної пожежі, яка знищила 240 тонн соломи.

Крім того, окупанти продовжили нічні та ранкові обстріли цивільного сектору прикордонних громад. У Семенівці ворожий FPV-дрон поцілив у приватну оселю, пошкодивши покрівлю будівлі.

Чергові удари зафіксували й у Новгород-Сіверській громаді, де росіяни двічі застосували безпілотники проти прикордонного села. Унаслідок цих атак спалахнув приватний житловий будинок.



Пожежа внаслідок атаки дрона / Фото ОВА

Де ще фіксували наслідки обстрілів останнім часом?

Протягом доби росіяни атакували Миколаївщину. Внаслідок одного з ударів пошкоджено склад підприємства харчової промисловості, де спалахнула масштабна пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Уночі ворожі війська двічі атакували Немишлянський район Харкова. Перший удар припав на двір багатоповерхівки – пошкоджено 5 автомобілів. Під час другої атаки дрон влучив у навіс на одній із АЗС, однак пожежі не виникло.

До того ж, окупанти понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини дронами та артилерією.