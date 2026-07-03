У Донецьку уражено міст, у Маріуполі – військову техніку, а у Криму – 6 електропідстанцій

Уночі 3 липня дрони масовано атакували окуповані території на сході. Місцеві мешканці повідомляли про численні спалахи та вибухи на важливих логістичних об'єктах.

Під ударами опинилися Донецьк, Маріуполь і Бердянськ. Про це розповідають керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко та телеграм-канал "Маріуполь. Спротив".

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Що могли уразити ЗСУ на окупованих територіях?

За словами Андрющенка, у Донецьку уражено Петровський міст.

Довідка: Петровський міст – це автомобільний міст через річку Кальміус, який сполучає центральну частину Донецька з Петровським районом. Це одна з важливих транспортних переправ у місті.

Серія вибухів прогриміла вночі і у Маріуполі. Зокрема, їх зафіксували на бульварі Шевченка, де російські військові облаштували паркінг для своїх вантажівок.

Вибухи і пожежа у Маріуполі: дивіться відео

Унаслідок влучань на бульварі спалахнули сильні пожежі. Детонація та густий дим вказували на наявність військового вантажу. Чотири фури були знищені вщент.

Дрони атакували Маріуполь: дивіться відео наслідків

Що коїлося у Маріуполі вночі: дивіться відео

Також по паркуванню військової автотехніки прилетіло у Нікольському, що у Маріупольському районі. Там виникла пожежа, яку до ранку загасили.

Вибухи цієї ночі чули й у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Детальних даних про можливі ураження об'єктів наразі немає.

Як повідомляє "Кримський вітер". Крим теж зазнав масованої атаки. Там під ударами дронів опинилися кілька електропідстанцій. На півострові спалахнули численні пожежі.

У Мар'янівці в Красногвардійському районі уражено вузлову підстанцію "Кафа" 220 кВ. На ній з 2024 по 2026 роки відбувається масштабна реконструкція, зокрема заміна старих трансформаторів (потужністю 20 МВА) на нові, потужніші (40 МВА).

Спалахнула і електропідстанція у Білогорську. Вона забезпечує електрикою місто та околиці, а також великі промислові об'єкти, такі як тепличний комбінат.

Також горить вузлова електропідстанція напругою 110 кВ біля Старого Криму. У місті Старий Крим та навколишніх селах зник світло після вибухів.

Зайнялася і електропідстанція 110 кВ "Мітяєво" у Сакському районі.

Одразу дві електропідстанції горять у Джанкої. "Джанкой" 330 кВ – вузлова електропідстанція, використовується, зокрема, для енергопостачання російських військових об'єктів. "Заміська" 10 кВ забезпечує електроенергією військовий аеродром "Джанкою", біля якого розташована.

Також пожежа виникла у районі залізничного мосту біля села Янтарне. Залізничний міст споруджено над Червоногвардійською гілкою Північно-Кримського каналу.

Нагадаємо, що дрони не давали спати і Бєлгороду. Там, ймовірно, уражено завод "Енергомаш". Під удар потрапила Мічурінська ТЕЦ. У місті перебої зі світлом і водою.