В Енгельсі та Саратові лунають вибухи: ймовірно, БпЛА атакують аеродром і НПЗ

У російському Енгельсі та Саратові у ніч на 11 лютого гучно. Окупанти скаржаться на вибухи в районі аеродрому та НПЗ. Ймовірно, туди прилетіли дрони.

Місцеві жителі нарахували щонайменше 11 вибухів в Енгельсі, гучно і в Саратові. Про гарячу ніч в окупантів 24 Канал розповідає з посиланням на росЗМІ.

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Вибухи в Енгельсі

Гучні вибухи та звуки, схожі на автоматні черги, в Енгельсі почули 11 лютого, приблизно о 4 ранку. Росіяни заявляють, що вони долинають зі сторони місцевого аеродрому стратегічної авіації. Його, ймовірно, атакують безпілотники. По них пробує працювати ППО. Окупанти пишуть про нібито збиття кількох дронів.

Росіяни скаржаться на вибухи в Енгельсі: дивіться відео

Раніше губернатор регіону повідомив, що в Саратовській області є загроза атаки БпЛА. Поки що деталей про атаку та її наслідки немає.

Окупанти вже нарахували щонайменше 11 вибухів у місті: дивіться відео

Нагадаємо, аеродром "Енгельс" є головною базою для обслуговування та модернізації російських літаків Ту-95 і Ту-160, а також ключовим місцем для встановлення ракет на ці літаки.

Де розташований аеродром "Енгельс": дивіться карту

Гучно і в Саратові

Невдовзі після вибухів в Енгельсі схожі звуки почули й у Саратові. Там під атакою може перебувати НПЗ. Місцеві жителі повідомляють про сильну пожежу після падіння уламків одного з безпілотників.

Неспокійна ніч у Саратові: дивіться відео

Саратовський нафтопереробний завод: дивіться карту