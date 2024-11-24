Росіяни 24 листопада атакували низку областей ударними безпілотниками, зокрема Хмельниччину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Тюріна, голову Хмельницької обласної військової адміністрації.

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Які наслідки ворожої атаки на Хмельниччину

Ворожий дрон-камікадзе під час повітряної тривоги залетів на території Хмельницької області.

Його збили сили ППО. Наразі жодних звернень щодо травмованих чи загиблих, пошкодженого майна не надходило.

Нагадуємо, 24 листопада Росія атакувала безпілотниками низку областей України. Ворожі дрони рухалися з Житомирщини на Хмельниччину та Рівненщину близько 14:33. Ворог запускав "Шахеди" з самого ранку.

Зокрема у столиці лунали вибухи, ворожі безпілотники тероризували Київ вдень та вночі. Станом на 16:00 сигнал повітряної тривоги ще продовжувався у Київській, Житомирській, Рівненській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій областях та Херсонській областях.