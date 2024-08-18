Атака на Керч і можливе ураження ЗРК: ЗМІ показали супутникові фото "до" та "після" обстрілу

Окупований Крим проти ночі 16 серпня вкотре атакували безпілотники. Згодом з'явилися кадри, на яких видно одну місцевість на півострові після обстрілу.

Під прицілом дронів було, зокрема, місто Керч. Журналісти припускають, що в місці однієї з пожеж – розташований підземний резервуар чистої води "Мітрідатський".

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Керч після атаки БпЛА та пожежі

Супутникові знімки "до" та "після" 16 серпня засвідчують, що поблизу Керчі спалахнула чимала пожежа. Проте аналітики не до кінця впевнені, що саме викликало полум'я, хоча й згадують, що тієї ночі телеграм-канали публікували кадри роботи ППО.

За однією з версій, на горі Мітрідат окупанти встановили систему ППО "Панцир-С1". Однак цю інформацію не можливо ні підтвердити, ні спростувати.

Який вигляд мають наслідки атаки дронів на Керч / Супутникові знімки видання "Радіо Свобода"

Також тією очі під прицілом безпілотників були такі міста, як Севастополь, Феодосія та Чорноморське в Криму.

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Раніше телеграм-канал "Кримський вітер" припускав, що біля Керчі дрони могли уразити зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" російських окупантів. Згодом паблік повідомив з посиланням на анонімного підписника, що система, швидше за все, вціліла. Проте достовірної інформації стосовно цього немає.

Крім того, писали, що на вулиці Пролетарській на північ від гори в Керчі була сильна пожежа. Важливо, що не так далеко розташований судноремонтний завод і порт.