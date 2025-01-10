Безпілотники атакували пункт дислокації 238 бригади у Краснодарському краї, – ЗМІ

В ніч на 10 січня невідомі безпілотники нібито атакували Краснодарський край Росії. Під ударом опинився пункт постійної дислокації 238 артилерійської бригади.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ексрадника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка. Цієї ночі дрони також нібито атакували Ростовську, Курську, Воронезьку, Брянську, Білгородську області та Кубань.

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Дрони атакували Краснодарський край

За повідомленнями телеграм-каналів, вночі вибухи пролунали в Кореновську, що розташтваний у Краснодарському краї Росії. Після цього на місці спалахнула масштабна пожежа, відео якої місцеві жителі публікують у мережі.

Пожежа в Краснодарському краї після атаки дронів: дивіться відео

Зазначається, що удар безпілотників нібито був по пункту постійної дислокації 238 артилерійської бригади.

Тим часом місцева влада Краснодарського краю вже традиційно заявила про нібито збиття двох БПЛА та ще десяти – над акваторію Азовського моря.

До слова, раніше стало відомо, що внаслідок атаки безпілотників на Ростовську область цієї ночі спалахнула пожежа на заводі "ПластФактор" в селі Крим.