Вибухи накрили чорноморське узбережжя Росії: у Туапсе палають нафтобаза та порт
- У ніч проти 16 квітня у Краснодарському краї Росії відбулася масована атака безпілотників.
- Вибухи пролунали в кількох містах, серед яких Сочі, Туапсе, Анапа, та Геленджик, пошкоджено приватні будинки, нафтобазу та порт, а в аеропортах тимчасово запровадили обмеження на прийом і відправлення літаків.
У ніч проти 16 квітня у Краснодарському краї Росії пролунала серія вибухів на тлі атаки безпілотників. Під ударом опинилися одразу кілька міст на узбережжі Чорного моря, зокрема Сочі, Туапсе, Анапа та Геленджик.
Внаслідок атаки у Туапсе є загиблі. Про це повідомляють росЗМІ.
Що відомо про атаку?
У ніч на 16 квітня в російському Краснодарському краї повідомили про масовану атаку безпілотників. Вибухи пролунали одразу в кількох містах, серед яких Сочі, Туапсе, Анапа та Геленджик.
За словами місцевих жителів, загалом на узбережжі було чути від 10 до кількох десятків вибухів. Очевидці повідомляли про яскраві спалахи у небі та характерні звуки дронів.
У російських джерелах стверджують, що протиповітряна оборона намагалася відбити атаку. У низці міст, зокрема в Сочі, оголошували повітряну тривогу, а також було чути стрілянину. Крім того, в аеропортах Сочі та Краснодар тимчасово запровадили обмеження на прийом і відправлення літаків через загрозу в небі.
Які наслідки ударів по Росії?
Найсерйозніші наслідки зафіксовані у Туапсе. За попередніми даними, внаслідок падіння уламків безпілотника загинули двоє дітей віком 5 і 14 років. Також повідомляється про щонайменше двох постраждалих дорослих, яким надають медичну допомогу.
У місті пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків і один багатоквартирний. Крім того, завдано ударів по нафтобазі.
У районі морського порту зафіксовано падіння уламків на території підприємств. Водночас у селищі Лоо поблизу Сочі уламки пошкодили приватний будинок – там вибито вікна та пошкоджено навіс, однак обійшлося без постраждалих.
Офіційна інформація про масштаби руйнувань і точну кількість постраждалих уточнюється. Російська влада традиційно не розкриває повної картини наслідків подібних атак.
Що ще відомо про нещодавні атаки на Росію?
У Бєлгородській області 15 квітня пролунали вибухи через атаку українських безпілотників, основний удар припав на склади паливно-мастильних матеріалів та логістичні об’єкти в районі Валуйок. Місцева влада повідомила пошкодження цивільної забудови, але офіційно не підтвердила масштаби руйнувань військової інфраструктури.
Росію в ніч на 11 квітня 2026 року атакували безпілотники. Вибухи пролунали в Ростовській, Курській, Бєлгородській, Брянській та Калузькій областях. Окупанти заявили, що БпЛА також атакували територію тимчасово окупованого Криму.
У Краснодарському краю Росії сталася масована атака дронів, внаслідок якої загорілася ЛВДС "Кримська". Губернатор Веніамін Кондратьєв підтвердив, що уламки збитого дрона призвели до загибелі однієї особи.