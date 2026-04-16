Вибухи накрили чорноморське узбережжя Росії: у Туапсе палають нафтобаза та порт

У ніч проти 16 квітня у Краснодарському краї Росії пролунала серія вибухів на тлі атаки безпілотників. Під ударом опинилися одразу кілька міст на узбережжі Чорного моря, зокрема Сочі, Туапсе, Анапа та Геленджик.

Внаслідок атаки у Туапсе є загиблі. Про це повідомляють росЗМІ.

Дивіться також До 1,5 тисячі кілометрів відстані: "Мадяр" підтвердив атаку на нафтохімзавод у Стерлітамаку

Що відомо про атаку?

За словами місцевих жителів, загалом на узбережжі було чути від 10 до кількох десятків вибухів. Очевидці повідомляли про яскраві спалахи у небі та характерні звуки дронів.

У російських джерелах стверджують, що протиповітряна оборона намагалася відбити атаку. У низці міст, зокрема в Сочі, оголошували повітряну тривогу, а також було чути стрілянину. Крім того, в аеропортах Сочі та Краснодар тимчасово запровадили обмеження на прийом і відправлення літаків через загрозу в небі.

Які наслідки ударів по Росії?

Найсерйозніші наслідки зафіксовані у Туапсе. За попередніми даними, внаслідок падіння уламків безпілотника загинули двоє дітей віком 5 і 14 років. Також повідомляється про щонайменше двох постраждалих дорослих, яким надають медичну допомогу.

У місті пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків і один багатоквартирний. Крім того, завдано ударів по нафтобазі.

У районі морського порту зафіксовано падіння уламків на території підприємств. Водночас у селищі Лоо поблизу Сочі уламки пошкодили приватний будинок – там вибито вікна та пошкоджено навіс, однак обійшлося без постраждалих.

Офіційна інформація про масштаби руйнувань і точну кількість постраждалих уточнюється. Російська влада традиційно не розкриває повної картини наслідків подібних атак.

Що ще відомо про нещодавні атаки на Росію?