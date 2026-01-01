Росіяни скаржаться на атаку дронів на Москву: роботу аеропортів призупинено

Російська столиця ввечері 1 січня потерпає від невідомих безпілотників. Через загрозу атаки довелося призупинити роботу місцевих летовищ.

Російські екстрені служби працюють на місці падіння уламків БпЛА. Про це інформує 24 Канал із посиланням на "Лента.ру" і мера Москви Сергія Собяніна в Telegram.

Яка ситуація з безпекою у Москві?

Міський голова Собянін упродовж декількох годин звітує про роботу російської протиповітряної оборони в місті. За його словами, за вечір ворожа ППО вже буцімто встигла збити більш ніж 20 дронів.

Сергій Собянін уточнив, що на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Однак повністю убезпечити Москву від БпЛА так і не вдалося, попри зусилля тамтешніх військових. Так, росЗМІ пишуть про затримку понад 60 рейсів у місцевих аеропортах.

Там уточнюють, що режим "Килим" ввели над такими летовищами:

"Шереметьєво";

"Внуково";

"Домодєдово";

"Жуковський".

Зауважимо, що напередодні, 31 грудня, у підмосковному місті Домодєдово сталася масштабна аварія на електромережах. Через це значна частина району залишилася без електроенергії.

Цікаво! Пілот Королівських ВПС у відставці, військовий аналітик Sky News Шон Белл в інтерв'ю для 24 Каналу висловив думку, що москвичі все ж починають відчувати війну. Зокрема він згадав інцидент, коли в центрі Москви внаслідок вибуху автомобіля загинув високопоставлений російський генерал Фаніл Сарваров.

Якими були попередні атаки на Росію?