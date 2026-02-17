Хоч і дуже прикрита ППО: військовий назвав 3 наслідки атак дронів на Москву

Москва та область вдень 15 лютого відчули на собі "смак" атак безпілотниками. Зокрема, мер російської столиці Сергій Собянін повідомив про збиття нібито 18 дронів у регіоні.

Попри те, що росіяни відбили атаку й БпЛА, ймовірно, не змогли досягти цілей, подібні обстріли мають для України позитивні наслідки. Детальніше про них розповів 24 Каналу військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.

Які головні досягнення атаки?

Удари по Москві не дуже ефективні з погляду шкоди, яку можна завдати, тому що російська столиця щільно прикрита системами ППО. Подейкують, що третина всієї російської ППО зосереджена навколо Москви. Однак добре, що туди летять українські дрони.

По-перше, Сили оборони виявляють позиції ППО. По-друге, змушуємо противника зосереджувати біля Москви ППО, яка могло б прикривати інші підприємства, заводи, НПЗ тощо. І не менш важливий психологічний та політичний момент, що по столиці Росії теж прилітає.

До слова, генерал армії, колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що Москва має надпотужну систему ППО, адже там зосереджені ключові стратегічні сили РФ. Тому навіть періодичне її проривання Україною є вагомим результатом.

Крім цього, військовий додав, що в Новоросійську, Волгограді, Сочі та на Таманському півостру, куди також долітають безпілотники, дуже важлива для Кремля логістика нафти, скрапленого газу, аміаку. Це вкрай важливі для російської економіки речі, й завдаючи ударів, Сили оборони залишають Путіна без грошей.

А без грошей воювати неможливо. Це і найманці, й Північна Корея снаряди не буде безкоштовно поставляти. До того ж свою армію треба годувати, одягати, перевозити – на це все треба гроші,

– мовив Сазонов.

Росіяни б'ють по нашій енергетиці, намагаються заморозити українців, зробити життя в Україні неможливим, викликати якийсь соціальний вибух. Тож Бєлгород повноцінно відчув це на собі й губернатор вже не радий так званій СВО. Навіть закликає припиняти "військову операцію", мовляв, поки у Росії нема потужної ППО для захисту, не треба завдавати ударів по Україні.

Що відомо про останні атаки України по Росії?