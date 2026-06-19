Кремль не може захистити навіть свою столицю: в ISW розкрили неприємну правду для Путіна

Україна протягом тижня вдруге здійснила масштабну атаку на Москву. Цей удар вкотре продемонстрував уразливість російської протиповітряної оборони та нездатність Кремля повністю захистити власну столицю.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни.

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Що показала українська атака по Москві 18 червня?

Експерти зазначають, що зростання частоти, масштабів і дальності українських ударів по добре захищених містах Росії, зокрема Москві та Санкт-Петербургу, свідчить про наявність серйозних проблем у системі ППО країни-агресорки.

Серія нічних ударів України змогла завдати значної шкоди, навіть попри те, що російські мілблогери стверджують, нібито ППО досягла високого рівня перехоплення близько 90%. Водночас Україна нарощує свої можливості використання БпЛА таким чином, що навіть відносно невелика кількість дронів, які досягають своїх цілей, створюють значний вплив,

– йдеться у звіті.

В ISW також звернули увагу на повідомлення про можливий дефіцит російських ракет-перехоплювачів. Раніше CBS News із посиланням на власні джерела повідомило, що Росія стикається з нестачею ракет для систем ППО С-300, хоча конкретні масштаби проблеми не розкривалися.

За даними співрозмовників американського видання, через західні санкції Росія має труднощі з отриманням ключових компонентів для ракет С-300, зокрема головок самонаведення та модулів керування.

Також повідомляється, що російські війська дедалі частіше використовують більш сучасні системи ППО для захисту від ударів, а частину ракет С-300 переобладнали для атак по наземних цілях в Україні.

Водночас джерела ЗМІ наголошують, що Росія все ще має у своєму розпорядженні сучасніші комплекси протиповітряної оборони. Проте аналітики зазначають, що застосування Україною вдосконалених безпілотників змушує російську армію витрачати дорогі ракети-перехоплювачі, які зазвичай призначалися для боротьби з ракетними загрозами.

"Це, ймовірно, виснажує російські запаси більш досконалих перехоплювачів, оскільки запаси ракет С-300 також скорочуються", – підсумували в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, однією з цілей атаки 18 червня на столицю країни-агресорки став Московський нафтопереробний завод, розташований за 15 кілометрів від Кремля. Окрім того, у різних районах Москви фіксували пожежі на промислових об'єктах і навіть у житлових багатоповерхівках.

Монітори зазначали, що, окрім українських дронів, до знищення цього стратегічного об'єкта Кремля доклалася і російська ППО.