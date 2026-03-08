На Полтавщині росіяни вдарили по промисловому обʼєкту: є серйозні пошкодження
Російські безпілотники атакували промислове підприємство у Миргородському районі на Полтавщині. Внаслідок удару зафіксували пошкодження виробничого обладнання.
На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Що відомо про атаку?
Уночі та зранку 8 березня російські війська здійснили атаку безпілотниками по території Полтавської області. Під ударом опинилося одне з промислових підприємств у Миргородському районі.
Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження виробничого обладнання. На місці події працюють усі необхідні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та оцінюють масштаби руйнувань.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Що ще атакували росіяни 8 березня?
- У ніч на 8 березня російські війська атакували БпЛА житловий сектор села Велика Бабка Чугуївського району. Внаслідок влучання спалахнула пожежа у приватному будинку. Троє мирних жителів отримали поранення.
- Коли рятувальники прибули допомогти людям та загасити вогонь, ворог цілеспрямовано атакував дроном пожежний автомобіль. На щастя, надзвичайники не постраждали – вони перебували в укритті. Однак пожежна машина знищена повністю.