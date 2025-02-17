Росіяни заявили про масовану атаку дронів та "Нептуна": все "збили", але на НПЗ пожежа

Російське міноборони заявило про нібито масовану атаку дронів, а також запущену ракету "Нептун". Традиційно окупанти стверджують, що все "збили", проте є пошкодження в регіонах, а на Ільському НПЗ спалахнула пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Росіяни заявили про масовану атаку

Російське міноборони стверджує, що у ніч проти 17 лютого Росію атакували дрони. Традиційно, окупанти повідомляють про "збиття" чи не всіх цілей. Так, пропагандисти заявили про "знищення" 90 БпЛА та однієї ракети "Нептун", яку нібито збили над акваторією Азовського моря.

Загалом, російське міноборони повідомила про збиття у наступних регіонах:

38 БпЛА над акваторією Азовського моря,

24 БпЛА над територією Краснодарського краю,

15 БпЛА над Кримом,

7 БпЛА над акваторією Чорного моря,

по 2 БпЛА над Курською та Ростовською областями,

ще по 1 БпЛА над Брянською та Бєлгородською областями.

Хоча традиційно окупанти стверджують, що все "збили" та кричать про успішну роботу "пе-ве-о", на території країни-агресорки є наслідки та пошкодження. Офіційно повідомили, що у Краснодарському краї "унаслідок падіння уламків" у селищі Ільський пошкоджено 12 будинків. Також повідомляють про постраждалу жінку.

Втім, губернатор Краснодарського краю Вєніамін Кондратьєв "забув" додати, що на Ільському НПЗ спалахнула масштабна пожежа. Наразі наслідки невідомі, однак у мережі публікували кадри з місця подій.

Судячи з густого чорного диму, який здіймається над Ільським НПЗ, "уламки" дронів успішно відпрацювали.