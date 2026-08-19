Росію другу ніч поспіль атакували дрони: у Москві – 25 БпЛА, у Дзержинську – дим над заводом

У ніч проти 19 серпня в Росії заявили про масштабну атаку безпілотників одразу на кілька регіонів. Російська влада повідомила про дрони над Москвою, Ярославською та Владимирською областями, а також про атаку на промислові підприємства Уфи.

Про це пишуть росЗМІ.

Що відомо про атаки?

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що вночі російська ППО нібито знищила 25 безпілотників, які прямували до столиці. Спочатку він повідомив про 11 БпЛА, згодом заявив ще про 10, а вранці – ще про чотири. За його словами, на місцях падіння уламків працювали екстрені служби.

Через загрозу атаки безпілотників у Московському регіоні тимчасово обмежували роботу аеропортів. Зокрема, обмеження діяли в Домодєдово та Жуковському, а Внуково й Шереметьєво працювали з погодженням відповідних органів. Згодом обмеження скасували.

Тимчасові обмеження через загрозу БпЛА запроваджували й в аеропорту Ярославля. Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв заявив про нібито знищення чотирьох безпілотників. За його словами, постраждалих та пошкоджених об'єктів немає.

Водночас через загрозу БпЛА на певний час перекривали виїзд із Ярославля в напрямку Москви. Згодом рух транспорту відновили.

Окремо про атаку повідомив глава Башкортостану Радий Хабіров. За його словами, над Уфою нібито зафіксували шість безпілотників, чотири з яких російська ППО начебто збила.

Один із дронів упав у промисловій зоні, після чого там виникло невелике займання. Хабіров заявив, що пожежу намагалися загасити.

Ще один БпЛА влучив у житловий будинок у мікрорайоні Затон. Там пошкоджено вікна на верхніх поверхах, а уламки та осколки впали на припарковані автомобілі. Унаслідок цього одна людина постраждала та була госпіталізована.

Про наслідки атаки також заявив губернатор Владимирської області Олександр Авдєєв. За його словами, пошкоджено будівлі у дачному секторі. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Тієї ж ночі жителі Дзержинська Нижньогородської області публікували кадри масованої атаки БпЛА та густого диму над містом.

Дим над Дзержинськом: дивіться відео

Джерело масштабного задимлення з високою ймовірністю може розташовуватися на території заводу імені Я. М. Свердлова. Підприємство є містоутворювальним заводом Дзержинська та входить до військово-промислового комплексу Росії.

Завод спеціалізується, зокрема, на виробництві вибухових речовин. Підприємство перебуває під санкціями України, ЄС, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

Нагадаємо, уночі 15 серпня Сили оборони України завдали удару по ракетно-космічному центру "Прогрес" у російській Самарі, а наслідки ураження вже видно на супутникових знімках. За даними аналітиків, влучання могло припасти на корпус 106А, де встановлюють бортову електротехніку, прилади системи управління та кабельну мережу ракет-носіїв "Союз-2".

Це критично важливий етап виробництва, який неможливо просто пропустити навіть за наявності готових корпусів і паливних баків.

Корпус є великим приміщенням без перегородок, тому вогонь та уламки могли поширитися на всю його 300-метрову довжину. Навіть вцілілі елементи ракет тепер потребуватимуть ретельної дефектації, оскільки мікротріщини можуть призвести до руйнування ракети під час запуску.

Відновлення виробництва може тривати роками через унікальне обладнання, необхідність повторної сертифікації чистих зон та складнощі з отриманням імпортної елементної бази через санкції.