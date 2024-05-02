У Росії заявили про атаку дронів: там постраждала енергетична інфраструктура

В Росії одразу в декількох регіонах заявили про атаку безпілотників та вибухи у ніч проти 2 травня. Зокрема, в одній області держави-агресорки були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, а в іншій без світла лишився цілий населений пункт.

Про це повідомляють у російських ЗМІ, інформує 24 Канал. Там традиційно заявляють про "знешкодження" дронів.

Дивіться також Найбільший завод Роснефти: що відомо про Рязанський НПЗ, який сьогодні атакували дрони

В Росії заявили про атаку безпілотників

Російські телеграм-канали зазначили, що в ніч на 2 травня фіксували дрони в декількох областях. Зокрема, йдеться про Орловську область.

Так, там заявили, що під атакою безпілотників опинилася енергетична інфраструктура на території області. А очевидці чули звуки вибухів. Власне, у ворожих телеграм-каналах писали, що під удар дронів-камікадзе потрапили Глазунівський та Свердловський райони.

Не обійшлося і без традиційної розмови про "знешкодження" дронів. Відтак, під час такого, як заявляють росіяни, "знешкодження" БпЛА було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило часткове порушення електропостачання низки будинків. Відомо, що на місці події працюють оперативні служби, усуваються наслідки атаки та відновлюється електропостачання.

Свій коментар встиг дати і місцевий губернатор, який підтвердив цю інформацію.

Ворожі телеграм-канали заявляють і про атаку дронів на Курську область. За їхніми словами, там без світла залишився один населений пункт. Зокрема, зазначають, що через атаку безпілотника у селищі Понирі пошкоджено лінії електропередачі, в якому немає світла.

Також там повідомляють, що на місцях подій вже працюють співробітники оперативних служб.

Про "ефективну" роботу російського "пе-ве-о" заявили в Брянській області. Там губернатор Богомаз заявив, що їхня ППО знищила 2 безпілотники в небі над Погарським районом області.

Також відзначив "силу" російської протиповітряної оборони і губернатор Ростовської області.

"Сьогодні близько 02:00 силами ППО в районі Новошахтинська та Каменська-Шахтинського знищено 2 БпЛА. За попередніми даними, внаслідок атаки безпілотників постраждалих та пошкодження об'єктів не зафіксовано", – зазначив він.

Тривожна ніч на 1 травня для росіян: що заявляли окупанти