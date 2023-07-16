У Севастополі все ще "тривожно": окупанти звітують про "подавлення безпілотника" і "нову атаку"

У тимчасово окупованому Севастополі 16 липня – день "бавовни". Так, над містом знову помітили ще один безпілотник.

Окупанти вже заявили, що це найбільша атака на Севастополь з початку травня. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Севастополі все ще "тривожно"

Так, губернатор Развожаєв повідомив, що 16 липня над Севастополем нібито "був подавлений" ще один безпілотник

Над морем на зовнішньому рейді ще один безпілотник був подавлений РЕБом. Зараз наш флот продовжує його знищення на воді,

– примарилось Развожаєву.

Російська влада повідомила про відбиту "атаку" на Севастополь 7 безпілотних літальних апаратів і двох безекіпажних катерів. Пропагандисти кажуть, що це найбільша атака на місто з початку травня.

Нагадаємо, що вночі 16 липня жителі Севастополя побідкались на вибухи з боку Севастопольської бухти. Тоді Развожаєв заявив про нібито "атаку" дронів у районі мису Херсонес, Севастопольської бухти та Балаклави. За його даними, було збито та подавлено 7 безпілотних літальних апаратів і два безекіпажні катери. Жертв та руйнувань, за інформацією Развожаєва, немає.

У міноборони Росії підтвердили слова Развожаєва і заявили, що два БПЛА нібито було збито над акваторією Чорного моря, п'ять зупинено РЕБ, а катери знищено вогнем з озброєння охорони водного району.

Окрім цього, росЗМІ повідомляли, що БПЛА в районі Балаклави буцімто могли прямувати до теплоелектростанції та зенітних установок у Козачій бухті.

У Криму – величезні затори

Станом на обід 16 липня у черзі на Кримський міст з боку Тамані вже 1 200 машин. Час очікування – близько 4 годин. Автомобілісти кажуть, що деякі водії лізуть без черги.



Затори у Криму / фото із соцмереж

Зауважимо, що вночі та зранку 16 липня вибухи було чутно у Севастопольській бухті, Херсонесі та Балаклаві. Наталія Гуменюк вважає, що це звичайні провокації загарбників.

До речі, морський пасажирський транспорт не здійснює рух у Севастополі.