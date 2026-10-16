Румунія відновила пошуки 7 зниклих моряків після атаки дронів на танкер

Рятувальники в Румунії 16 жовтня поновили операцію з пошуку сімох членів екіпажу торговельного судна під прапором Сан-Марино. Корабель із 12 моряками на борту зазнав удару безпілотників за 13 морських миль від узбережжя.

Про це інформує телеканал Digi 24.

Що відомо про відновлення пошукової операції?

Рятувальна місія стартувала о 8:00 за участю багатоцільового судна служби з надзвичайних ситуацій ISU. Фахівці обстежують морську акваторію, де після нападу безпілотників зникла більша частина екіпажу.

П'ятьох моряків раніше вдалося дістати з води та доправити до лікарні в місті Констанца. Чотирьох постраждалих медики вже виписали й перевели до готелю перед відправленням додому, тоді як ще один моряк перебуває в стабільному стані під постійним наглядом лікарів.

Правоохоронні органи країни офіційно розпочали розслідування для встановлення всіх деталей інциденту. Очільниця МЗС Румунії Оана Цою заявила, що Росія перетворює Чорне море на зону небезпеки для всього цивільного судноплавства.

Через регулярні атаки на торговельні судна офіційний Бухарест виступив із безпековою ініціативою до партнерів. Румунія пропонує чорноморським державам НАТО створити спільне військове командування та здійснювати керівництво ним на ротаційній основі.

Атаки на цивільні кораблі в Чорному морі почастішали

Нагадаємо, раніше ми писали, що біля берегів Румунії дрон атакував танкер YARA J під прапором Коморських Островів, унаслідок чого на борту спалахнула пожежа. Екіпажу з 17 людей вдалося самостійно ліквідувати займання й дістатися порту Констанца.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, на початку жовтня удару невідомих безпілотників також зазнали два суховантажі у винятковій економічній зоні Болгарії. Одне з атакованих суден пішло на дно, через що влада Болгарії звернулася за підтримкою до партнерів у ЄС та НАТО.