Схожі на "Шахеди": Татарстан перебуває під атакою невідомих дронів

Вранці невідомі дрони атакували Татарстан. У регіоні чули вибухи.

Моніторингтові канали пишуть, що дрони, схожі на Shahed, атакують Татарстан. Цікаво, що саме тут розташований завод із виробництва ударних безпілотників цього типу.

Дивіться також У Росії вночі "вибухали" Сочі, Анапа та Краснодар

Що відомо про атаку БпЛА на Татарстан?

Щонайменше три вибухи пролунали у небі над Альметьєвськом. Влада міста повідомила про "спробу масованої атаки БпЛА на виробничі об'єкти" та заявила, що ППО та засоби РЕБ працюють у посиленому режимі та знищують дрони противника.

Через небезпеку в регіоні частково скасували навчальні заняття та масляні гуляння.

️Вже 50 рейсів затримано в аеропорту Казані через обмеження та безпілотну небезпеку. Наразі в аеропорту багато людей, деякі пасажири не можуть вилетіти з вечора. Затримки сягають 14 годин.

Атака дронів на Татарстан: дивіться відео

Росіяни в аеропорту Казані чекають на затримані рейси: дивіться відео

Де ще було "гаряче" 21 лютого у Росії?